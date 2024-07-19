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Ірина Фаріон померла у лікарні після того, як в неї стріляв зловмисник

23:36, 19 лип 2024
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Ірина Фаріон померла у лікарні після декількох годин боротьби лікарів за її життя.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова. Поранення у голову виявилося несумісним з життям.

Нагадаємо, сьогодні в Ірину Фаріон біля будинку, де вона жила, пострілом у голову було поранено невідомим зловмисником. Жінка буда доправлена до лікарні, введена у штучну кому та поставлена на вентиляцію легень. Реанімаційні заходи проводилися декілька годин, але поранення було заважким.

Вбивцю шукають. О першій годині ночі відбудеться брифінг МВС.

InfoKava


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