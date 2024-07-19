Як хоч трохи зекономити електроенергії в умовах високих тарифів

Кабінет міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення до 4,32 грн/кВт без диференційованості за рівнем споживання. Також в цей час існує великий дефіцит електроенергії, який призводить до відключень світла. Тому українці намагаються економити електроенергію.

Які пристрої споживають найбільшу кількість електроенергії?

Найбільше електрики споживають телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки. Їхня частка витрат – орієнтовно 28% від загального споживання.

Також значні витрати йдуть на:

прання та сушку одягу – 14%;

освітлення приміщення – 13%;

роботу холодильника та морозильних камер – 11%;

приготування їжі – 9%;

миття посуду – 8%.

Як зменшити рахунок за електроенергію

Щоб побутова техніка не витрачала електроенергію просто так, відключайте прилади з розетки. Виключенням з цього правила впевнено можна назвати бойлер. Це пристрій на підтримку електроенергії витрачає набагато менше, ніж на повний цикл нагрівання.

Які методи економії можна використати:

замінити лампи розжарювання на енергоефективні LED-лампи;

обирати техніку з режимом «Еко»;

вчасно очищувати чайник від накипу та холодильник від зайвого льоду;

уникати сплячого режиму техніки (наприклад, ноутбука).

Нагадаємо, які електроприлади продовжують споживати світло навіть коли вони вимкнені. Сучасні побутові прилади роблять наше життя зручнішим, але не завжди усвідомлюємо, що вони можуть споживати електроенергію навіть у вимкненому стані. Це явище називається «вимкнена енергія» або «фантомне споживання», воно може складати до 10% від загальних витрат на електроенергію.

Джерело: 24 канал, ZN,UA