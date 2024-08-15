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Війна / Суспільство

У Києві поліцейська назвала військового "конченим інвалідом"

23:35, 15 сер 2024
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У середмісті Києва у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якимчука виник конфлікт із працівницею поліції. Вона назвала його "конченим інвалідом" після зауваження щодо порушення правил паркування.

Про інцидент, який трапився 14 серпня в Дарницькому районі столиці, Павло розповів на своїй сторінці у Facebook.

Ветеран пояснив, що того дня виїхав з паркувального місця для людей з інвалідністю біля будівельного гіпермаркету. Там одразу ж припаркувалася інша машина. Чоловік помітив, що на лобовому склі автівки не було необхідної наліпки.

"Пане водію, добрий день. Може, вам значок подарувати? Ви припаркувалися на місці для осіб з інвалідністю", – звернувся до кермувальника Павло Якимчук.

За словами ветерана, на задньому сидінні машини  перебували діти, а з автівки вийшла жінка у поліцейській формі із шевронами Головного управління Національної поліції. Вона викрикнула російською: "А что в "Эпицентр" только инвалиды приезжают?"

Така реакція обурила Павла, адже з його досвіду, більшість людей у подібних випадках визнають помилку, вибачаються та перепарковуються.

Чоловік зізнається, що після слів поліціянтки перестав добирати слова. У ході суперечки він показав рану на нозі, яку отримав на фронті майже 1,5 року тому, і розповів, що сам має статус людини з інвалідністю.

"Кончений інвалід", – відповіла йому жінка.

 Згодом до суперечки долучився чоловік, який пообіцяв звільнити місце, якщо Павло хоче там припаркувати свою машину.

"Мені не потрібне це місце, але ти на нього не маєш права ставати, незалежно від того, чи є я", – відповів ветеран.

На відео з камер спостереження видно, що пара залишила на тому місці машину щонайменше на годину, говорить Павло.

Завдяки публікації допису про інцидент у соцмережі знайшлася очевидиця конфлікту. Користувачка Інна Туркеня розповіла , що чула, як, відходячи від авто, поліціянтка сказала:

"Ох**ли зовсім, з передка поприїжджали і думають, що їм усе можна".

Чоловік вважає, що пасажиркою, яка розпочала конфлікт, була працівниця Національної поліції Орещєнко Олена Петрівна.

   Павло розповідає, що останнім часом робить зауваження водіям на дорогах, які займають місця для осіб з інвалідністю. Для цього він навіть придбав кілька десятків наліпок для скла автівок, які використовує для того, аби "достукатися до недобросовісних водіїв".

"Для мене ці події – кричущі. Я от зараз уже ходжу, мені значно легше, але я пам’ятаю, як було на кріслі колісному і милицях. Я розумію, що відчувають хлопці, для яких пройти зайвих 10 метрів – це каторга", – ділиться чоловік.

У травні чоловік також  ділився деталями випадку, коли наклеєний ним знак "перебрався" з машини порушника на його власну. Очевидці стверджували, що бачили, як власник іншої автівки стукав по колесах та виламував дверну ручку машини Павла.

"Із кожним днем стає все більше людей, які потребують цих місць. Нам треба підготовувати суспільство до того, що Україна стане країною людей з інвалідністю.

Як би це гірко не звучало, але ми маємо зробити все, аби такі люди почувалися максимально комфортно", – пояснює військовий ветеран.

Джерело: Українська правда


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