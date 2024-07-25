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Війна / Суспільство

На фронті загинув колишній очільник Умані Олександр Цебрій

17:47, 25 лип 2024
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Екс-глава міста Умані, командир кулеметного взводу Олександр Цебрій загинув на фронті. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі в четвер, 25 липня.

"Тяжка втрата для Черкащини. Як і щоразу, коли гинуть наші воїни. Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані. Став у стрій із перших днів повномасштабної війни. Командир кулеметного взводу. Молодший сержант. Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим", - зазначив посадовець.

Очільник ОВА висловив співчуття родині героя і 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, де служив Олександр Цебрій.

 Олександр Цебрій був міським головою Уманіу з 2015 по 2020 рр.

За час свого перебування на посаді він запам'ятався, зокрема, своєю позицією проти масового паломництва хасидів до міста через пандемію COVID-19 у 2020 році.

На початку повномасштабного вторгнення став до лав 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Був командиром кулеметного взводу.

Часто розповідав у соцмережі про бойові будні. Зокрема, відео про те, як Олександр разом із побратимами виходжує зайченя, яке прийшло на їхні позиції, стало настільки популярним, що про це написали навіть іноземні журналісти.

7 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження молодшого сержанта Олександра Цебрія орденом За мужність ІІІ ступеня.

14 березня нагороду Олександру Цебрію особисто вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

4 червня Олександру Цебрію виповнилося 50 років.

Джерело: Кореспондент, Рубрика


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