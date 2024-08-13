Подавати заявки до програми «єВідновлення» стало зручніше - Мінцифри

До програми «єВідновлення» додали два оновлення. В Мінцифри обіцяють, що подавати заявки тепер буде швидше та зручніше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відтепер витяг про несудимість можна буде замовити в «Дії» під час заповнення заявки на «єВідновлення». Раніше члени місцевої комісії самі перевіряли, чи є в людини судимість, а відповідь доводилося чекати кілька днів. Тепер весь процес цифровізований, що має значно пришвидшити час оформлення.

Крім того, якщо власник пошкодженого майна неповнолітній чи має опікуна, його законний представник може подати заявку на «єВідновлення» та отримати виплату на ремонт.

Щоб подати заяву, потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг та надати підтверджувальні документи, що людина є законним представником. Після цього гроші надійдуть на картку «єВідновлення» представника.

Що відомо про «єВідновлення»?

Це державна програма, яка надає допомогу українцям, майно яких було знищене чи пошкоджене внаслідок бойових дій. Ідеться про квартири, приватні будинки та інші житлові приміщення, зокрема кімнати у гуртожитках.

Подати заяву на допомогу можна в застосунку «Дія». Рішення про суму компенсації ухвалює спеціальна комісія при громаді протягом місяця.

Спершу програма була сфокусована на відновленні житла, яке має незначні пошкодження. Проте 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував новий етап «єВідновлення» — щодо компенсацій за повністю зруйноване житло. Також із січня 2024 року почали надавати компенсацію людям, які власним коштом відремонтували пошкоджене житло (на старті програми такі люди не могли претендувати на допомогу).

А в лютому 2024 року уряд ухвалив закон, який дозволяє при купівлі житла частину суми угоди покрити сертифікатом «єВідновлення», а на решту взяти кредит за державною програмою «єОселя».

Джерело: Громадське