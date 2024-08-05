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IT та медіа / Європа

У Євросоюзі закривають програму Tik-Tok Lite через негативний вплив на користувачів

22:20, 05 сер 2024
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Єврокомісія уклала угоду з TikTok про вилучення програми TikTok Lite Rewards з ЄС. Компанія зобов'язалася закрити додаток і не намагатися обійти заборону, інакше їй загрожує штраф до 6% річного обігу.

Європейська комісія зобов’язала TikTok назавжди вилучити програму Tik-Tok Lite Rewards з території країн Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на рішення Єврокомісії. 

Європейська комісія уклала угоду з TikTok, згідно з якою ЄС не визнаватиме компанію порушником Закону про цифрові послуги, тому на компанію не накладатимуть штрафи.

Своєю чергою TikTok зобов'язаний закрити TikTok Lite на ринку Євросоюзу й також не повинен намагатися обійти свої зобов'язання, наприклад, запустити ту саму функцію під іншою назвою або розгорнути версію.

Водночас у Єврокомісії попередили, що якщо TikTok не виконає своїх зобов'язань, то до компанії можуть бути негайно застосовані санкції. Зокрема компанію оштрафують на суму до 6% від глобального річного обігу без необхідності проведення нового розслідування.

Також Єврокомісія додала, що контролюватиме дотримання TikTok своїх зобов'язань.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала розслідування щодо TikTok Lite у квітні цього року, одразу ж як додаток запустили в Іспанії та Франції.

Слід пояснити, що TikTok Lite — це нова окрема версія програми TikTok, яка дозволяє користувачам заробляти бали під час виконання певних "завдань" у застосунку, наприклад: перегляд відео, лайк вмісту, підписка на авторів, запрошення друзів тощо.

Єврокомісія зазначає, що програма винагород, яка стимулює адиктивну поведінку, потенційно може мати негативний вплив на фізичне та психічне здоров’я користувачів, особливо неповнолітніх.


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