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Суспільство

Скільки дітей народилося в Україні за перше півріччя

22:30, 05 сер 2024
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За перше півріччя цього року в Україні народилося 87 655 немовлят. Найбільше — у столиці, на Львівщині та Дніпропетровщині. 

Про це заявили у Міністерстві юстиції, передає УНН.

Зокрема у Києві народилось - 9 695 дітей, Львівській області - 7 923, Дніпропетровській - 6 962, Одеській - 6 197, Київській - 4 947, Рівненській - 4 532, Закарпатській - 4 323, Вінницькій - 4 005, Івано-Франківській - 3 916 та Харківській - 3 798.

Нагадаємо,  2022 року в Україні народилося 195 тисяч дітей. А у 2013 році ця цифра досягала понад півмільйона.

Також у першому півріччі 2024-го одружилися 72 766 пари. Найбільше актових записів про шлюб складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану м. Києва — 9 392, Дніпропетровської області — 7 076, Одеської — 4 896, Київської — 4 848, Львівської — 4 616, Харківської — 4 148, Вінницької — 3 362, Полтавської — 3 065, Черкаської — 3 001 та Хмельницької — 2 925.

При цьому розлучитися вирішили вп’ятеро менше подружніх пар, а саме — 15 578.

Крім того, за даними відомства вказаний період 4 605 українців змінили своє ім’я, прізвище та по батькові. Найчастіше державна реєстрація зміни імені проводилася у м. Києві — 709, Дніпропетровській області — 390, Львівській — 329, Одеській — 325 та Київській — 291.


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