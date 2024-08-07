Кремль запустив сотні каналів у Telegram на 30 мовах для поширення пропаганди після блокування російських ЗМІ на Заході. Аудиторія цих каналів може досягати 15,7 млн користувачів.

Російська пропаганда створила мережу з 800 каналів у Telegram для поширення впливу кремля. Також у Москві зробили ставку на проросійських блогерів і сайти.

Про це пише УНН з посиланням на Moscow Times і "Нова-Європа".

Кремль активізував зусилля з поширення пропаганди за кордоном за допомогою каналів в Telegram, сайтів і блогів.

Незважаючи на те, що ЄС і США заборонили трансляцію каналів sputnik і rt за "систематичну маніпуляцію інформацією і дезінформацію", заблокувавши їх акаунти у YouTube, tiktok, Facebook і Instagram, медіаресурси РФ знайшли спосіб, який ймовірно дозволив їм збільшити аудиторію.

Журналісти Novayagazeta.eu виявили 800 найбільших проросійських телеграм-каналів на 30 мовах. Дані канали підтримують президента Володимира Путіна, поширюють теорії змови Кремля. Близько 15,7 млн користувачів можуть бути їх аудиторією, проте слід врахувати, що передплатники різних пабліків можуть перетинатися.

При цьому russia today і sputnik намагаються обходити блокування, створюючи дзеркала. В результаті їм вдалося наростити кількість каналів. Наприклад, після початку війни в Telegram з'явилися кілька копій sputnik іспанською мовою і новий "sputnik Литва". Неодноразово заблокований англомовний rt зараз можна знайти як rtnews_unc3, а канал документальних фільмів — як rtdocumentary_unc.

Нагадаємо, у месенджері найбільшу сітку - infodefense - пов'язують з пропагандистом юрієм подолякою (2,8 млн користувачів). Вона включає в себе 45 каналів на різних мовах: від фарсі до словенського.

Ще одну зарубіжну мережу - surf noise - створив російський провоєнний паблік "Рокот". У неї входять телеграм-канали на 15 мовах.

Поширенням наративів Кремля займається німецький проект "Дружба", - генерує повідомлення з інших пропагандистських ресурсів з перекладом на німецьку, англійську та болгарську. Мережу пов'язують з "Російським домом" в Берліні, правою партією "Альтернатива для Німеччини".

До них також відноситься ще один проект - heilukraine (канали російською, англійською, сербською та арабською мовами).

ukrleaks - цю сітку веде колишній співробітник СБУ Василь Прозоров. У квітні 2022 року він створив німецький канал, а наступного місяця — французький.

У сотню цитованих ресурсів входять "воєнкори", пропагандисти і медіа з Росії (близький до міноборони РФ "Рибар", Руслан Осташко, Сергій Мардан, ТАСС і тд.).