Українські айтішники "поклали" найбільший електронний поштовий сервіс Росії

Українська IT-армія атакувала Mаil.гu – найбільший інтернет-портал Росії. Завдяки цим атакам зупинився безкоштовний сервіс електронної пошти, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У міністерстві зазначили, що усі користувачі, які перебували за межами території РФ та частина внутрішніх користувачів втратили доступ до електронної пошти. А це не тільки можливість відправляти чи отримувати листи, а й можливості для відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до приладів.

Нагадаємо, у 2017 році тодішній президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній. Зокрема, було заблоковано доступ до соцмереж «Однокласнікі» та «ВКонтактє», а також пошти Mаil.гu.

У січні українські хакери зуміли зламати інтернет-провайдер «Акадо-телеком». За даними ГУР, ця компанія забезпечує послугами низку російських державних структур, у тому числі адміністрацію президента РФ, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбєрбанк» та інші об’єкти.