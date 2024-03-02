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У Молдові прокоментували заклик Придністров'я про допомогу Росії
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Політика / Війна / Молдова

У Молдові прокоментували заклик Придністров'я про допомогу Росії

23:01, 02 бер 2024
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Заклик Придністров’я про «допомогу» до Москви є «ще одним елементом гібридної війни» і спробою дестабілізувати ситуацію в Молдові. Молдова продовжує залишатися мішенню для Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, пише видання NewsMaker.

«Такі заяви робилися, робляться і, ймовірно, робитимуться знову», — впевнений він.

Попшой додав, що Молдова, безумовно, залишається мішенню для Росії, у тому числі в контексті виборів президента і референдуму про європейську інтеграцію, що наближаються.

«Вже деякий час ми спостерігаємо спроби дестабілізувати ситуацію та просувати наративи, які суперечать національним інтересам та інтересам молдавських громадян. Однак Молдова за ці два роки зміцнила своє становище, наші держструктури стають все більш стійкими до гібридних атак. Громадяни навчаються не дозволяти маніпулювати собою», — додав він.

Глава МЗС Молдови прокоментував і дипломатичні відносини з Москвою.

«З огляду на …. варварську агресію Росії проти України, у нас немає інших варіантів, крім зниження рівня дипломатичних відносин. …До тих часів, поки хтось порушує міжнародне право, щодня вбиває мирних жителів і руйнує їх вдома, таке не можна Тому Молдова залишається прихильницею України, її територіальної цілісності та суверенітету», — констатував він.

Джерело: Цензор.НЕТ


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