У "Дії" з'явилася нова послуга - мапа укриттів

Дія розширює свій функціонал. Тепер у застосунку в сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Про це повідомили в Мінцифрі.
Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему.
Також у Дії можна буде дізнатися про:
•рейтинг укриття
•адресу
•скільки людей уміщує
•доступ до укриття
•вид
•фото
Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн.
Важливо! Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади.