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Війна / Місто / Суспільство

У "Дії" з'явилася нова послуга - мапа укриттів

23:40, 20 лют 2024
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Дія розширює свій функціонал. Тепер у застосунку в сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Про це повідомили в Мінцифрі.

Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему.

Також у Дії можна буде дізнатися про:

•рейтинг укриття 
•адресу
•скільки людей уміщує
•доступ до укриття
•вид 
•фото 

Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону —  на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн. 

Важливо! Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади.


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