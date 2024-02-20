У "Дії" з'явилася нова послуга - мапа укриттів

Дія розширює свій функціонал. Тепер у застосунку в сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Про це повідомили в Мінцифрі.

Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему.

Також у Дії можна буде дізнатися про:

•рейтинг укриття

•адресу

•скільки людей уміщує

•доступ до укриття

•вид

•фото

Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн.

Важливо! Укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в Дії з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади.