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Президент Польщі заявив, що у блокаді кордону винувата Росія, яка почала війну з Україною

22:57, 20 лют 2024
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокада польсько-українського кордону спричинена насамперед російською агресією проти України.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокада польсько-українського кордону спричинена у першу чергу російською агресією. Віт також висловив сподівання, що ситуація із кордонами буде вирішена шляхом перемовин між польською владою, Україною та протестувальниками. Про це Дуда сказав в інтервʼю "Українському радіо", передає УНН.

Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що росія напала на Україну.

Президент Польщі зауважив, що поляки мають право на протест, і якщо цей протест законний, то влада його захищатиме. Він також підкреслив, що блокування кордону – це рішення фермерів, а не польського уряду.

Президент Польщі також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.

У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті, можна сказати, в тристоронній формулі Польща - Україна - водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити і це питання мирним шляхом, шляхом переговорів. 

В Держмитслужбі повідомили, що від ранку, 18 лютого, у вантажному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розпочалася анонсована раніше повна блокада руху вантажівок. Протестувальники не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі.

20 лютого польські фермери, які блокують дороги поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили, що можуть продовжити протест  ще на місяць - до квітня.

Водночас Україна шукає інші варіанти для експорту своєї продукції, аби обійти польський кордон. Серед варіантів Києва додатковий маршрут через річку Дунай.


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