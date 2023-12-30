"Підтримати"
Тренди:
Новини
Президент Чехії петр Павел наголосив на важливості підтримки України
Героїзм звичайного киянина: чоловік врятував автівки під час обстрілу
Тетяна Малахова. Премія Дарвіна - залишатись в обіймах вбивць і катів
Відбувся найбільший з початку повномасштабного вторгнення обмін полоненими
Дешеві квартири в новобудовах в Батумі PR
Віта Яковлєва. Харківські щоденники. Нам всім пощастило з Харковом
Представник України в ООН розповів про черговий злочин Росії проти України
14-річний українець став наймолодшим у світі міжнародним гросмейстером з шахів
У Рівному виходили дитину, яка народилася з вагою 1110 грамів
З городу української родини прибрали ворожий танк, який простояв там майже два роки
Куди спрямували дотацію з держбюджету для місцевих бюджетів
В Україні змінилася система відпусток - новації законопроєкту
Вартість електроенергії для побутових споживачів зберігатиметься ще чотири місяці
Чим відрізняються моделі лінійки S23 від Samsung Galaxy? PR
Залужний провів брифінг щодо мобілізації
Всі новини
Війна / Політика / Головні новини

Представник України в ООН розповів про черговий злочин Росії проти України

03:04, 30 гру 2023
6
Версія для друку

 

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про масовану російську атаку України з використанням ракет різних типів та БПЛА 29 грудня.

Кислиця заявив, що Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

Унаслідок атак загинуло щонайменше 30 цивільних осіб і понад 160 отримали поранення. 

«Лише погляньте на список цілей, які так «хоробро» знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка», – зазначив постпред.

Він додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі «російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн».

«Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності», – підкреслив Кислиця.

Він також зауважив, що «доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами».

У той же час представник РФ у ООН Небєнзя пообіцяв "більше поганих новин" - тобто, відкрито виказав загрозу від Росії Україні.

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря. Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури, промислові, військові та цивільні  об’єкти. Противник застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено. 

Джерело: Укрінформ, Генштаб


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще