Представник України в ООН розповів про черговий злочин Росії проти України

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про масовану російську атаку України з використанням ракет різних типів та БПЛА 29 грудня.

Кислиця заявив, що Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

Унаслідок атак загинуло щонайменше 30 цивільних осіб і понад 160 отримали поранення.

«Лише погляньте на список цілей, які так «хоробро» знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка», – зазначив постпред.

Він додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення ракети РФ у повітряний простір Польщі «російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн».

«Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності», – підкреслив Кислиця.

Він також зауважив, що «доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами».

У той же час представник РФ у ООН Небєнзя пообіцяв "більше поганих новин" - тобто, відкрито виказав загрозу від Росії Україні.

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря. Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури, промислові, військові та цивільні об’єкти. Противник застосував проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони України 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131» було знищено.

Джерело: Укрінформ, Генштаб