14-річний українець став наймолодшим у світі міжнародним гросмейстером з шахів

14-річний українець Ігор Самуненков став наймолодшим у світі міжнародним гросмейстером з шахів. Він виконав гросмейстерський норматив на змаганнях у Словенії, Угорщині та Польщі.

Рішенням третьої ради ФІДЕ титул міжнародного гросмейстера присвоїли 14-річному гравцю Київської обласної Федерації шахів Ігорю Самуненкову. Про це повідомила Федерація у Фейсбуці.

Киянин Ігор Самуненков займається професійно шахами вісім років і за цей час отримав безліч нагород і титулів.

Хлопець виконав 3 норми міжнародного гросмейстера на таких шахових змаганнях:

у Словенії на турнірі European Individual Chess Championship;

в Угорщині на турнірі Vezerkepzo Summer GM 2023,

у Польщі, на турнірі Polish Extraliga.

Крім того, що Ігор став четвертим наймолодшим гравцем, який отримав цей титул в Україні, він наразі є наймолодшим гросмейстером у світі.

Ще коли Ігорю було дванадцять років про нього дуже схвально відгукнувся видатний шахіст, багатократний чемпіон світу Гаррі Каспаров, який сказав, що в Україні дуже стрімкими темпами розвиваються шахи, і є чудові гравці. Причому, він відзначив юного Ігоря Самуненкова не просто як талановиту дитину, а визнаного майстра. До речі, Ігор вже декілька років грає виключно у дорослих турнірах.