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Війна / Спорт / Росія

Росія вбила майже чотириста українських спортсменів і тренерів

23:21, 07 гру 2023
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397 українських спортсменів і тренерів загинули і понад 500 спортивних об'єктів було зруйновано внаслідок російського вторгнення.

 Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 397 спортсменів і тренерів, а також зруйновано 500 спортивних об'єктів. Про це повідомив глава Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний в інтерв'ю France Presse.

Бідний зазначив, що російське вторгнення завдало страждань усім українцям, завдало великої шкоди спортивній спільноті та потенційним олімпійцям.

"У нас є підтвердження, що загинули 397 спортсменів і тренерів, включно з атлетами, які могли брати участь в Олімпіаді, як-от стрілець Єгор Кігітов або боксер Максим Галінічев", - сказав Бідний.

Також за його словами, втрати спортивної інфраструктури перевищили 500 об'єктів на загальну суму понад 300 мільйонів доларів.

"Їх можна відновити, але людські життя повернути неможливо", - додав Бідний.

Як повідомив Бідний, Україна поважає принцип нейтральності, але "нейтральність" можлива тільки в мирний час. Коли йде війна, і одна нація зі своїми паспортами вбиває іншу націю, тоді "нейтральність" стає безвідповідальністю. 

Джерело: УНН


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