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Війна / Суспільство

З городу української родини прибрали ворожий танк, який простояв там майже два роки

23:32, 27 гру 2023
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На Київщині нарешті забрали танк з городу. Це саме той російський панцирник, який після деокупації області залишився на городі сім'ї Семиног у Великій Димерці. Майже два роки він пролежав посеред ріллі, бо господарі його обсаджували капустою та буряками, а українські військові не наважувалися йти по перекопаному.

Українська родина після повернення додому на городі застала розтрощений російський танк і знищений будинок. У родині троє дітей і вони гуртом визбирали по городу уламки танка, залишки снарядів і численні патрони, виорали ріллю і засадили її. Фото танка посеред капусти й буряків облетіло чи не увесь світ.

Іноземні волонтери запропонували дітям розмалювати деталі танка, щоб продавати їх на аукціоні, а кошти віддавати ЗСУ. Так, російське залізяччя надонатило на українське військо двадцять тисяч доларів. Щоб хоч якось допомогти родині відбудувати хату, свої роботи на аукціон виставили й українські митці. Тепер родина вже звела стіни будинку.

Танк окупантів, який залишив родину без житла, поступово вростав в українську землю. Щоб його видовбати звідти, військові вовтузилися ледь не до ночі.

З відірваною баштою було найлегше. Її витягнули з ями і завантажили. А от корпус танка не піддавався. Його спочатку розпиляли на частини і поступово перетягували ближче дороги.

Родина каже, що зараз живе за рахунок городу, збирає гроші на будівництво і сподівається на допомогу від держави.

Джерело: ТСН


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