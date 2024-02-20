Кому донати, а кому мільйони на рахунок - Україна поповнилася мільйонерами

В Україні за 2022 рік 12 тисяч осіб подали декларації, сума доходів яких перевищує мільйон гривень. Частка таких декларацій збільшилась на 16%. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram в понеділок, 19 лютого.

"На 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали 12374 особи. Таким чином, кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи", - написав він.

Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими мільйонерами визначено у сумі 2 756,0 млн гривень, по військовому збору - 526,5 млн гривень.

За словами Гетманцева, у 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень. Значна частина декларацій - 112 тисяч - була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444,08 млн гривень.

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено: податку на доходи фізичних осіб - 4 539,02 млн гривень, військового збору - 946,09 млн гривень.

Нагадаємо, в Україні триватиме кампанія декларування майна за 2021 - 2022 роки до 31 січня 2024 року, а декларування майна за 2023 рік до 31 березня 2024 року.