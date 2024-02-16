ТЦК працюватимуть цілодобово - Кабмін

Кабінет міністрів вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та дозволив їм працювати цілодобово під час воєнного стану та мобілізації.

Про повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Передбачено, що ТЦК матимуть право цілодобово:

Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

Вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Що було раніше: 6 лютого Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні.

Джерело: Українська правда