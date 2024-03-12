Кабмін заборонив нецільове використання земель Каховського водосховища

Кабінет Міністрів заборонив передачу у власність, користування та зміну цільового призначення земель, зайнятих Каховським водосховищем, на час дії воєнного стану та п'ять років після його завершення, щоб запобігти нецільовому використанню та уможливити майбутнє відновлення водосховища, спущеного внаслідок російської агресії.

Кабінет міністрів встановив заборону передачі у власність або користування та зміну цільового призначення земель, які займало Каховське водосховище. Про це в Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заборонено, з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для подальшого відновлення Каховського водосховища, яке тимчасово спрацьоване внаслідок збройної агресії рф проти України, на період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування формування, передачу у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище

- повідомив Мельничук.

Водночас, згідно з рішенням уряду, землі Каховського водосховища можна буде передавати у користування, а також змінювати їх призначення "з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд".

Нагадаємо, в жовтні минулого року Кабмін пропонував встановити заборону на 15 років на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища.

Джерело: УНН