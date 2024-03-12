Уряд вирішив не фінансувати школи з малою кількістю учнів

Уряд змінив систему фінансування шкільних закладів, зокрема класів середньої і старшої школи. 1 вересня 2025 року припиняється фінансування освітньою субвенцією заробітної плати вчителів у школах з кількістю учнів менше як 45 осіб. У 2026 році цей поріг підніметься до шкіл з обсягом учнів менш як 60 осіб.

Як пояснюють у Міністерстві освіти України, рішення не стосується початкових шкіл і діятиме лише щодо здобуття освіти учнями 5-11 класів.

Водночас до розрахунку освітньої субвенції кожної громади додано всіх дітей шкільного віку. Тобто громада отримуватиме кошти на навчання всіх дітей, але не зможе витрачати їх на маленькі школи.

Це означає, що місцеві органи самоврядування можуть вирішити: або довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл із місцевих бюджетів”, – зазначає Міністерство освіти.

МОН вказує, що відповідні рішення ухвалювались раніше, коли з 1 вересня 2016 року з освітньої субвенції припинили фінансування шкіл, у яких навчаються менше як 25 учнів.

Всі заклади освіти, які розміщені “на захід від Києва”, мають вийти в офлайн-заняття. Такий новий режим роботи з початку нового навчального року заплановано міністерством освіти. МОН передбачає, що це може спонукати організовувати навчальний процес у дві зміни, проте уряд поставив перед собою завдання почати процес повернення до очної системи навчання школярів. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький під час телемарафону.

Джерело: ZN,UA