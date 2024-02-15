"Підтримати"
Тренди:
Новини
ТЦК працюватимуть цілодобово - Кабмін
Соцмережа Х Ілона Маска продає сині "галочки" терористам і російським ЗМІ
Соцмережа Х Ілона Маска продає сині "галочки" терористам і російським ЗМІ
Ліки додому принесе поштарка
ВНЗ Харкова, Львова та Києва об'єднали
На жаль, президент Зеленський ризикує помилитися - The Economist
НБУ готується до обмеження карткових переказів і впровадження лімітів на переказ готівки
Зеленський звільнив Залужного і призначив Сирського та представив стратегію своєї команди
У ЗСУ з'являться Сили безпілотної оборони - підписано указ
Залужний затвердив деякі зміни акредитації журналістів на передовій
До котрої години кв квартирі може бути гучно - що каже законодавство
У короля Великої Британції Карла ІІІ виявили онкозахворювання - Букінгемський палац
Перехідник для MacBook - для чого потрібен і як вибрати PR
В угорській громаді в Києві вважають, що Орбан розглядає Закарпаття як свій протекторат
Ілон Маск повідомив, що його компанія вживила людині перший мікрочип
Всі новини
Політика / IT та медіа / Бізнес

Соцмережа Х Ілона Маска продає сині "галочки" терористам і російським ЗМІ

23:26, 15 лют 2024
3
Версія для друку

 

Соціальна мережа Х, яка належить американському мільярдерові Ілону Маску, продає свою синю "галочку" терористам із "Хезболли", російським державним ЗМІ і не тільки.

Про це йдеться у звіті Tech Transparency Project. В самій компанії кажуть, що вивчили звіт і в разі потреби вживуть заходів.

 Зазначається, що Мережа Х приймала платежі від акаунтів, що включають лідерів "Хезболли", хуситів і державні ЗМІ Ірану та Росії.

"Підписки, які коштують 8 доларів на місяць, пропонують користувачам синю "галочку", яка раніше була доступна лише перевіреним користувачам, наприклад, знаменитостям, та більш ефективне просування за алгоритмом соцмережі", – йдеться у повідомленні.

Попри те, що офіційні умови обслуговування Twitter забороняють людям та організаціям зі списку санкцій США здійснювати платежі на платформі, було виявлено 28 аккаунтів підсанкційних осіб із синьою "галочкою". Серед виявлених осіб – лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

Він отримав "галочку" ще торік у листопаді. В соцмережі він часто публікує випуски новин і меми, які висміюють США та Ізраїль. Серед верифікованих "галочкою" акаунтів є хусити, які нещодавно почали нападати на американські та інші кораблі в Червоному морі.

"Ми були здивовані, виявивши, що X надає преміум-послуги широкому колу груп, проти яких США запровадили санкції за тероризм та іншу діяльність, що завдає шкоди національній безпеці. Це ще одна ознака того, що X втратила контроль над своєю платформою", – заявила Кеті Пол, директорка Tech Transparency Project.

В самій компанії кажуть, що вивчили звіт і в разі потреби вживуть заходів.

Раніше ми писали, що компанія мільярдера Ілона Маска X, раніше відома як Twitter, подала позов проти Media Matters та її автора Еріка Гананокі через нібито "навмисно неправдивий звіт" про антисемітизм на платформі.

Дженрело: ТСН


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще