Результати антизахідної риторики Грузії: вступ до ЄС фактично призупинено

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що вступ Грузії до ЄС призупинено. Про це він розповів журналістам, його слова наводить видання SOVA.
Герчинський зазначив, що 27 червня президенти і прем'єр-міністри країн ЄС зустрілися в Брюсселі й ухвалили кілька важливих рішень, серед яких - про призупинення процесу вступу Грузії. Причина - ухвалення "російського закону" - так званого закону про "іноагентів".
Павел Герчинський також повідомив, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії на тлі антизахідного розвороту грузинської влади, повідомляє те ж видання.
За його словами, це тільки перший крок, будуть і наступні.
Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії остаточно ухвалив законопроєкт про прозорість іноземного впливу, який спричинив масові протести.
США заявили, що запроваджують нову політику щодо введення візових обмежень стосовно Грузії через закон про "іноагентів".
Джерело: Короеспондент