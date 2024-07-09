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Результати антизахідної риторики Грузії: вступ до ЄС фактично призупинено
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Результати антизахідної риторики Грузії: вступ до ЄС фактично призупинено

14:20, 09 лип 2024
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Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що вступ Грузії до ЄС призупинено. Про це він розповів журналістам, його слова наводить видання SOVA.

Герчинський зазначив, що 27 червня президенти і прем'єр-міністри країн ЄС зустрілися в Брюсселі й ухвалили кілька важливих рішень, серед яких - про призупинення процесу вступу Грузії. Причина - ухвалення "російського закону" - так званого закону про "іноагентів".

"На жаль, і мені шкода казати це, вони також погодилися зупинити процес приєднання Грузії до Європейського Союзу. Про це дуже чітко сказано у висновку Європейської ради. Прочитайте дуже уважно. Наміри нинішнього уряду Грузії незрозумілі для лідерів Євросоюзу. Закон про прозорість іноземного впливу явно є кроком назад", - сказав посол.

Павел Герчинський також повідомив, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії на тлі антизахідного розвороту грузинської влади, повідомляє те ж видання.

"Що стосується співробітництва у сфері безпеки та оборони, на жаль, ми змушені повідомити вам, що лідери також вирішили заморозити гроші, які були виділені на підтримку Сил оборони Грузії в рамках Європейського фонду миру (EPF).  На даний момент гроші, які ми планували передати Міністерству оборони, а це 30 мільйонів євро, заморожено", - зауважив Герчинський.

За його словами, це тільки перший крок, будуть і наступні.

"Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми постараємося перекласти цю пряму допомогу уряду на громадянське суспільство і засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі", - зауважив Герчинський.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії остаточно ухвалив законопроєкт про прозорість іноземного впливу, який спричинив масові протести.
США заявили, що запроваджують нову політику щодо введення візових обмежень стосовно Грузії через закон про "іноагентів".

Джерело: Короеспондент


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