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IT та медіа / США / Росія

Російська "Лабораторія Касперського" згортає свою діяльність у США

04:12, 18 лип 2024
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Російська компанія з кібербезпеки "Лабораторія Касперського" залишає ринок США і згортає там свою діяльність після того, як адміністрація Байдена заборонила продаж і розповсюдження її програмного забезпечення через побоювання щодо зв'язків компанії з Росією.

 Російський гігант Kaspersky Labs залишає США після того, як адміністрація Байдена заборонила продаж і розповсюдження програмного забезпечення фірми. Про це пише BBC News, передає УНН.

Зазначається, що Kaspersky прийняв рішення піти, "оскільки бізнес-можливості в країні більше нежиттєздатні".

Починаючи з 20 липня 2024 року Kaspersky поступово згорне свої операції в США та ліквідує американські позиції - заявили в компанії.
ЇЇ вебсайт у США вже припинив продаж своїх антивірусних засобів і інструментів кібербезпеки з повідомленням про те, що "купівля недоступна для клієнтів із США".

Це сталося після того, як минулого місяця міністерка торгівлі США Джина Раймондо заявила, що вплив Москви на компанію становить значний ризик для інфраструктури та послуг США.

Тоді Kaspersky заявив, що має намір використати "всі доступні по закону варіанти" для боротьби із забороною, і заперечив свою участь у будь-якій діяльності, яка загрожує безпеці США.

Нагадаємо, міністерство фінансів США запровадило санкції проти 12 високопосадовців російської компанії-розробника програмного забезпечення "Лабораторія Касперського".


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