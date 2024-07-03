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У США відгукнулися на пропозицію Орбана "просто перестать стрєлять"

11:10, 03 лип 2024
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Будь-яка країна, яка має вплив або відіграє роль у російсько-українській війні, має докласти зусиль для виведення окупаційних військ з України. Так на пропозицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана щодо припинення вогню відреагував речник Держдепу США Ведант Патель.

"Я залишу право відповідним країнам говорити про свою політику, але ми чітко заявили партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід Росії з України", – сказав він.

Патель додав, що єдиним варіантом завершення війни є виведення російських військ з України.

Вчора, 2 липня, Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Глава угорського уряду запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Зеленський вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію – про досягнення миру шляхом мирних самітів.

Як відомо, 1 липня 2024 року Угорщина розпочала піврічне головування у Раді ЄС. Наступного ж дня Орбан прибув до Києва з неанонсованим візитом, заявивши, що його мета пов'язана з угорським головуванням. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що візит Орбана до України дає йому шанс продемонструвати, що він дотримуватиметься конструктивної позиції під час головування Угорщини.

Джерело: LIGA.net


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