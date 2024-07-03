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Бізнес / Транспорт

В Україні обновили і дещо змінили правила перевезення тварин залізницею

20:45, 03 лип 2024
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Укрзалізниця спільно з експертами зоозахисного руху UAnimals і Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури розробила оновлені правила проїзду пасажирів із тваринами. Про це пресслужба компанії повідомила у Facebook. 

Серед змін до правил перевезення тварин пропонують: 

  • дозволити пасажирам перевозити улюбленців у сучасних рюкзаках для тварин із водонепроникним абсорбівним дном. Чинна редакція правил дозволяє перевезення лише у переносках жорсткої конструкції;
  • дозволити тимчасове перебування малих тварин до 45 см у холці без переноски для здорової активності та/або сну на полиці купе;
  • розширити перелік типів пасажирських вагонів, у яких дозволене перевезення великих собак від 45 см у холці за умови повного викупу купе. Оновлені правила передбачають дозвіл на проїзд пасажирів із такими тваринами у вагонах СВ і РІЦ (RIC) — зараз до спальних вагонів великих собак не пускають;
  • проїзд пасажирів із великими собаками також стане можливим у поїздах Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, розміщених єдиним блоком у ряду;
  • перевезення службових собак представників Сил оборони хочуть зробити безоплатним в усіх типах вагонів за наявності намордника, повідця та ветеринарних документів.
  • "Якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця", — додали в Укрзалізниці. 

Наразі запропоновані зміни подали на затвердження до Державної регуляторної служби України. Проєкт наказу винесуть на суспільне обговорення, додали в UAnimals. 

"Ми узгодили з Укрзалізницею нові правила. Зараз чекаємо на погодження, а це процес не дуже швидкий", — прокоментувала LIGA.Life юристка UAnimals Ярина Люта. 

Як відомо, чинні умови перевезення тварин у пасажирських вагонах Укрзалізниці діють іще з 2019 року. Утім у березні 2024-го мережу сколихнула історія про нацгвардійця Валерія та його службову собаку Ермі. Через заборону перевозити в поїздах Інтерсіті тварин понад 45 см у холці, військовий був змушений їхати із собакою в тамбурі вагона з Чернігова до Києва. Ця подія поклала початок спільній розробці Укрзалізницею та UAnimals оновлених правил проїзду пасажирів із тваринами. 

Джерело: Liga.net


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