У Стамбулі спустили на воду другий український корвет - "Гетьман Іван Виговський""

На корабельні RMK Marine у Стамбулі відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета класу Ada "Гетьман Іван Виговський" (F-212). Це вже другий корвет, збудований у Туреччині на замовлення України.

У Туреччині спустили на воду другий український корвет класу Ada "Гетьман Іван Виговський" (F-212). Про це повідомила перша леді України, передає УНН.

Церемонія спуску на воду відбулася на корабельні RMK Marine у Стамбулі. На ній були присутні перша леді України Олена Зеленська, міністр оборони України Рустем Умєров, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, власник компанії Baykar Халюк Байрактар та Герой України Мустафа Джемілєв.

Назву корвет отримав у березні 2024 року. Урочисте закладання "Гетьмана Івана Виговського" відбулося в серпні торік на суднобудівному підприємстві в Стамбулі.

"Гетьман Іван Виговський" уже другий корвет типу Adа, зібраний на суднобудівному заводі Туреччини на замовлення України (попередній, "Гетьман Іван Мазепа", саме проходить випробування в морі).