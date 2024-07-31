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Видання Bloomberg заявило, що винищувачі F-16 вже в Україні

21:41, 31 лип 2024
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Перша партія винищувачів F-16 від союзників з НАТО прибула в Україну. Цей крок підвищить здатність Києва відбивати російські атаки, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що союзники дотримались дедлайну та поставили літаки до кінця липня. За словами людей, знайомих з цим питанням, в Україну прибула невелика кількість винищувачів.

Журналісти додають, що незрозуміло, чи зможуть українські пілоти вже зараз використовувати літаки F-16 для бойових завдань, чи це займе ще якийсь час. Протягом останніх місяців вони навчалися керувати винищувачами у західних країнах.

>Речниця Міноборони України Діана Давітян відмовилася від коментарів, зазначили журналісти.

Раніше The New York Times повідомляло, що постачання літаків F-16 Україні зіштовхнеться з багатьма труднощами. Зокрема, Києву не вистачає пілотів, які б ними керували. Офіційні особи США зазначили виданню, що цього року планують підготувати за близько 20 льотчиків. Проте на бойові завдання зможуть вилітати не більше 10 винищувачів. Також загрозою для літаків є потенційні удари РФ по аеродромах.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2024 році партнери передадуть 10% від необхідних Україні літаків F-16. Він додав, що, якщо Києву передадуть винищувачі та ППО — тоді можна впоратися з російськими літаками, які завдають ударів по Україні.

Джерело: ZN,UA


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