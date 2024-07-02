Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше і з меншою кількістю стажу

Учасники військових дій мають низку привілеїв щодо пенсійного забезпечення, включно з можливістю отримання дострокової пенсії. Це право поширюється на тих, хто перебуває в зоні бойових дій нині, а також учасників АТО і ветеранів Афганістану.

Про це йдеться в матеріалі видання "24 Каналу", передає Фокус.

В Україні пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 років. З 2024 року для отримання пенсії за віком потрібно мати щонайменше 31 рік стажу, і цей мінімальний стаж збільшуватиметься.

Однак учасникам бойових дій (УБД) надається можливість виходу на пенсію раніше і з меншим стажем.

УБД надається право на вихід на пенсію чоловікам при досягненні 55 років за наявності не менше 25 років загального стажу.

Жінки зі статусом учасника бойових дій можуть вийти на пенсію у віці 50 років за наявності не менше 20 років стажу. Для отримання дострокової пенсії необхідно мати відповідне посвідчення і підтвердити необхідний стаж.

Пенсію розраховують на загальних підставах, як і звичайну пенсію за віком — залежно від кількості стажу та розміру заробітної плати людини.

Ця постанова також встановлює мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I група — не менше 15 347 гривень;

II група — не менше 12 396 гривень;

ІІІ група — не менше 8 500 гривень.

Отримання будь-якого виду інвалідності дає змогу оформити пенсію або соціальну допомогу по інвалідності незалежно від віку.