За віщо в українців за кордоном забирають дітей у батьків?

В українців за кордоном вилучили 430 дітей, 65 із них вдалося повернути. Найчастіше дітей забирали від українських батьків у Німеччині та Польщі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.

Так, у Німеччині в українців вилучили 122 дитини, а в Польщі — 39. У Норвегії та Іспанії з сімей забрали по 20 дітей.

Як пояснив голова Нацсоцслужби Василь Луцик, дітей можуть забрати від батьків через незнання законодавства країни, де проживає сім’я, або через різний підхід у вихованні.

За його словами, українські батьки можуть голосно сварити дитину на вулиці або відправити саму до школи, хоча їй ще немає 10 років. Це все звично в Україні, але заборонено в багатьох країнах Європи, пояснив Луцик.

Проте, як зазначив голова Нацсоцслужби, бувають об’єктивні причини, наприклад проблеми зі здоров’ям у батьків, зокрема психічні. У таких випадках Нацсоцслужба шукає в Україні родичів або законних представників, які готові поїхати та забрати дитину.

Скільки українських дітей за кордоном?

З початку повномасштабної війни з України виїхали понад 2 мільйони дітей, повідомляли в Рахунковій палаті.

Загалом, за даними УВКБ ООН, станом на 15 липня в Європі нараховувалося 6 021 400 біженців з України. Найбільше українських біженців проживало в Німеччині (понад 1,1 млн людей), Польщі (957 тисяч) та Чехії (353 тисячі). Крім того, ще 558 300 біженців з України перебували за межами Європи.

Україна та ООН запустили онлайн-платформу «Україна — це Дім», що покликана допомогти українцям, які бажають повернутися з-за кордону на Батьківщину.