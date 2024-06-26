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Транспорт / Львів / Суспільство

Львів запроваджує безоплатну пересадку на громадський транспорт, але не для всіх

19:05, 26 чер 2024
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З 1 липня у всьому громадському транспорті Львова запрацює послуга пересадки. Пасажир зможе кілька разів пересідати в різні види транспорту в межах 40 хвилин, заплативши ЛеоКарт лише за один квиток вартістю 13 грн. Безоплатна пересадка запрацює у тестовому режимі.

«Йдеться про можливість здійснити пересадку на інший автобус, трамвай чи тролейбус впродовж 40 хвилин після першої валідації без додаткової оплати. Така послуга буде доступна для власників міської картки ЛеоКарт. Усі пересадкові поїздки потрібно обов’язково реєструвати в кожному транспортному засобі», – повідомила 25 червня Львівська міськрада.

За всі валідації, здійснені в межах 40 хвилин, пасажир заплатить як за одну – 13 грн.

«Пасажир заходить у будь-який транспорт, валідується і має 40 хв, аби пересісти у наступний транспортний засіб. Зайшовши в інший автобус, трамвай чи тролейбус, ви знову маєте прикласти свою ЛеоКарт, але кошти вам спишуться як за одну поїздку. Немає обмежень, скільки пересадок фізично ви зробите, головне встигнути зробити це до 40 хвилин», – зазначив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Щоб перевірити точний час першої валідації, треба натиснути «Інформація про квиток» та прикласти ЛеоКарт до зчитувача у нижній частині пристрою. Якщо пересісти у другий транспорт, то при перевірці на екрані валідатора висвітиться також час першої реєстрації.

Олег Забарило пояснив, що технічно кошти резервуються за кожну валідацію. Але під час вечірнього клірингу система підсумує інформацію про всі поїздки і, якщо пасажир встиг змінити громадський транспорт до 40 хвилин, то з рахунку спише лише 13 гривень. Тому на картці має бути достатній баланс грошей. Актуальний баланс ЛеоКарт можна буде побачити вже наступного дня.

Кошти з оплати отримує той перевізник, у транспортному засобі якого пасажир здійснив першу валідацію.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду в громадському транспорті Львова впровадили пів року тому. У всіх видах транспорту діють єдині тарифи за проїзд: 13 грн – при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт, 15 грн – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC, 20 грн – при оплаті готівкою у водія та 6,5 грн – для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт.

Чи встигатимуть містяни за сорок хвилин перебігти з зупинки на зупинку - про це вже йдуть дискусії у місцевих чатах. Якщо ні, то нововведення може обернутися "ведмежою послугою", особливо для літніх людей.

Джерело: ZAXID.NET
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