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Війна / Київ / Транспорт

Київський метрополітен розповів про роботу станцій метро під час повітряних тривог

23:38, 28 чер 2024
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З огляду на постійну загрозу ракетних атак київський метрополітен скоригував роботу станцій під час повітряних тривог. Ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки пасажирів та працівників метро. Це варто знати тим, хто приїжджає до столиці.

Під час оголошення повітряної тривоги у Києві зачиняються наступні наземні станції метро:

  • Дніпро
  • Гідропарк
  • Лівобережна
  • Дарниця
  • Чернігівська
  • Лісова

Ці станції не придатні для укриття, тому пасажирам радять переміститися до найближчих підземних станцій або в інші безпечні місця.

Деякі ділянки метрополітену можуть бути закриті через технічні проблеми. Зокрема, рух між станціями "Либідська" та "Деміївська" припинено з грудня 2023 року через розгерметизацію тунелю і підтоплення. Віталій Кличко, міський голова Києва, обіцяв відновити роботу на цій ділянці до кінця літа 2024 року.

Під час повітряних тривог підземні станції метро залишаються відкритими і слугують укриттям для жителів міста. На цих станціях можна знайти:

Стільці для сидіння
Питну воду
Інші необхідні речі
Для дітей передбачені зони для перегляду мультфільмів, що допомагає їм справлятися зі стресом.

Рух між лівим і правим берегами міста під час тривог забезпечують приватні маршрутки та Київська кільцева електричка.

Київська міська адміністрація намагається підвищити рівень безпеки у метрополітені. Планується перевірка наземних станцій, які закриваються під час тривог, щоб оцінити їх придатність для використання як укриття у майбутньому. Це стосується таких станцій, як:

Теремки
Іподром
Виставковий центр
Васильківська
Голосіївська
Деміївська

Джерело: Знай. UA


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