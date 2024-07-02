"Підтримати"
Тренди:
Новини
За рівнем життєздатності Київ попав у десятку найгірших міст світу
В Україні обновили і дещо змінили правила перевезення тварин залізницею
У США відгукнулися на пропозицію Орбана "просто перестать стрєлять"
До столиці своїм ходом приїхав знаменитий блакитний диван ИНТЕРВЬЮ
У Рівненській області блискавка вбила людину - що робити під час грози
Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше і з меншою кількістю стажу
Казахський опозиціонер помер у лікарні через два тижні після того, як у нього стріляли
Зловмисницю, яка намагалася передати ворогові локації ЗСУ, засудили на 15 років
Ідеї подарунків і сетів для домашнього кондитера PR
Рада Європи обрала нових лідерів
Київський метрополітен розповів про роботу станцій метро під час повітряних тривог
Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми наших ВПО, як і ніщо інше
Угорщина головуватиме в ЄС - чи несе це виклики Україні
Чи перерахують субсидію після підвищення тарифів на електроенергію
Хороші новини для поціновувачів - IKEA повертається до України
Всі новини
Техноблог / Тест-драйви / Своїм ходом

До столиці своїм ходом приїхав знаменитий блакитний диван

23:43, 02 лип 2024
6
Версія для друку

 

Винахідник із Заліщиків (Тернопільська область), який став зіркою Мережі завдяки своєму дивовижному творінню — блакитному електродивану, — дістався до української столиці.

Уявіть собі лише — верхом на дивані українськими дорогами та швидкісними трасами. На цей неабиякий ризик Аркадій Фішман та його супутниця у мандрах Олена Дунець пішли заради доброї справи. Вони збирають 2 мільйони гривень для купівлі наземних дронів для розмінування та евакуації наших поранених захисників.

У відео — щира розповідь Аркадія Фішмана про труднощі і побутові проблеми, які довелось подолати заради доброї справи.

Аркадій народився у Слов’янську. Його мама — бухгалтер, батько — інженер. Тому чоловік вирішив піти шляхом батька і також став інженером. Він здобув освіту в Донбаській державній машинобудівній академії. Захоплюється інженерією здавна — якось він виготовив інтроцикл. Це транспортний засіб, який дещо нагадує циркове колесо. У ньому водій розташовується всередині і може рухатись. Його плани з масового виготовлення такого транспортного засобу зламала війна.

Зі Слов’янська Аркадій Фішман перевіз до Тернопільщини лише деякі деталі від інтроцикла. Вони і стали донором для легендарного синього дивана. Спочатку він із сином їздив диваном невеличким містечком Заліщики. Згодом вирішили перетворити захоплення на добру справу — допомогти ЗСУ.

Працює цей диван (хоч насправді у ньому від побутового дивана дуже мало чого залишилось) на електротязі. У ньому встановлено акумулятор від електровелосипеда. Максимальна швидкість — до 30 кілометрів за годину.

Сьогодні Аркадій та Олена доїхали до Києва і залишатимуться тут як мінімум до 6 липня. У цей день у столиці відбудеться великий концерт, під час якого і завершиться диван-тур.

Джерело: Telegraf


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще