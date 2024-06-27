Грузинські автори закону про "іноагентів" потрапили під санкції США

Кілька депутатів провладної партії Грузинська мрія та причетні до розгону протестів силовики потрапили під візові санкції США, які були запроваджені через ухвалення в Грузії закону про "іноагентів". Про це пише Netgazeti.

Серед найбільш високопоставлених грузинських посадовців, імена яких фігурують у санкційному списку США, є лідер парламентської фракції Грузинської мрії Мамука Мдінарадзе, близький до олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Під санкції також потрапив член політичної ради Грузинської мрії Дімітрі Самхарадзе та депутат від партії Анрі Оханашвілі.

Штати також запровадили обмеження проти керівника спецпризначенців Грузії Звіада Харазішвілі на прізвисько Хареба, а також членів його сім'ї.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії остаточно ухвалив законопроєкт про прозорість іноземного впливу, який спричинив масові протести.

Джерело: ZN,UA