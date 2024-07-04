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Британські інвестори можуть покинути Грузію: вже призупинена частина важливих угод
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Британські інвестори можуть покинути Грузію: вже призупинена частина важливих угод

23:29, 04 лип 2024
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Британські інвестори призупинили кілька значних угод у Грузії через політичну нестабільність, спричинену прийняттям закону про іноземних агентів, що ставить під загрозу процес вступу Грузії до ЄС та іноземні інвестиції.

Британські інвестори призупинили кілька важливих угод у Грузії на тлі політичної нестабільності в країні, яка почалася після ухвалення закону про іноагентів. Про це посол Великобританії у Грузії Марк Клейтон заявив в інтерв'ю BMG, передає УНН.

"Я точно знаю про кілька істотно важливих угод, однак не вдаватимуся до деталей. Найм'якше, що можна сказати на даному етапі, це те, що вони припинені. Не лише через те, що вже сталося, а й через ті ризики, які можуть бути за жовтневими виборами", — сказав посол.

За його словами, за умов обмежених консалтингових послуг британські інвестори дивляться на пресу, а "сьогодні у міжнародних ЗМІ Грузія не виглядає добре".

"У великих інвесторів немає таких фахівців ринку, які здатні вивчати Грузію... Вони дивляться на фінансову інформацію потенційно цікавих компаній і потім дивляться міжнародну пресу - Guardian, Economist", - говорить Клейтон.

"Вони читають про нестабільність, насильство, про залякування представників громадянського суспільства", - додав він.

Посол нагадав, що Лондон засудив події в Грузії, а сам він "підняв це питання перед урядом".

"Новини Грузія" повідомляють, що за підсумками 2023 року на Велику Британію припала найбільша частка прямих іноземних інвестицій у Грузію - 392 млн доларів від загального обсягу в 1,6 млрд доларів.

Крім того, на Лондонській фондовій біржі Грузія представлена ​​трьома компаніями. Це банки TBC, Банк Грузії та Georgia Capital. Ухвалення в країні закону про іноагентів, що викликало критику з боку ЄС і США, ознаменувалося стрімким падінням їх акцій.


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