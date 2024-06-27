Колаборанти з Донеччини на відеонараді вимушені були слухати Гімн України

У понеділок, 24 червня, відбулася онлайн-нарада “керівництва днр”, яка завдяки силам Руху Опору розпочалась з прослуховування Гімну України. Усі колаборанти були змушені дослухати його до кінця.

Кіберфахівці сил Руху Опору отримали доступ до онлайн-наради і не лише отримали потрібну інформацію про ворога, але вирішили налаштувати зрадників на патріотичний лад.

Один з учасників панічно намагався вимкнути камеру, вочевидь, не бажаючи слухати Гімн зрадженої рідної держави, але в результаті і він, і його колеги-зрадники вимушені були дослухати його дослухати до кінця. Обличчя більшості були приховані, але один слухав у відкритому просторі, і на це варто подивитися.

Нарада «днрівців» була присвячена жахливому стану ЖКГ окупованих регіонів Донецької області, але музична пауза викликала у колаборантів справжню параною, і вони вирішили більше не працювати.

Центр національного спротиву радить зрадникам сприймати такі дії як милосердне попередження, й замислитись над своєю подальшою долею.

Джерело: Центр національного спротиву