Обрано нового генерального секретаря НАТО - що це означає для України

Члени Організації Північноатлантичного договору у середу, 26 червня, обрали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, повідомляє Reuters.

Призначення Рютте по суті було формальністю, оскільки його єдиний суперник на цю посаду, президент Румунії Клаус Йоганніс, минулого тижня оголосив про зняття своєї кандидатури.

«Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який змінить Єнса Столтенберга», - йдеться в заяві НАТО.

Чинний керівник Альянсу Єнс Столтенберг завершить свою роботу на посту генсекретаря НАТО 1 жовтня. Він очолював НАТО із осені 2014 року. Відповідно Рютте вступить на посаду з 1 жовтня 2024 року.

Про наміри зайняти пост прем’єр Нідерландів заявив минулого року, та майже одразу отримав підтримку ключових членів альянсу, як от США, Великої Британії, Франці та Німеччини. До цього він впродовж 14 років очолював нідерландський уряд.

Марк Рютте є прихильником України. Зокрема, його уряд є одним із чільних членів «повітряної коаліції» із постачання Україні винищувачів F-16 та навчання пілотів.

Водночас як писало раніше POLITICO, на посаді генсека НАТО Рютте чекають щонайменше п’ять серйозних проблем, як от збереження підтримки союзників у боротьбі України проти російського вторгнення, не допускаючи при цьому прямого втягування НАТО у війну з Росією, можливе повернення до Білого дому скептика НАТО Дональда Трампа, нестача фінансів й систем протиповітряної оборони та тому подібне.

Джерело: ZN,UA