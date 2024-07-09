На саміті НАТО Україну до альянсу не запросять, але допомогу очікувати варто

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 липня, прибув до Вашингтона, де сьогодні розпочинається 75-й саміт НАТО.

Президент виступить із промовою в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Очікується, що НАТО не запрошуватиме Україну стати членом цього року. Водночас за попередніми даними у спільному комюніке йтиметься, що шлях України до членства є «незворотним». При цьому США вимагали внести фразу про обов’язковість антикорупційних реформ на цьому шляху.

Саміт НАТО у Вашингтоні ще більше зміцнить зв'язки України з Альянсом і надасть сильний пакет допомоги для України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми виконали велику роботу в останні тижні й останні місяці, і я думаю, ви побачите дуже сильний пакет із цього саміту для України. У ширшому сенсі ми тісно співпрацювали, щоб, у міру просування справи, Україна мала, що їй потрібно, щоб сильніше встати на ноги, у військовому, економічному, демократичному плані, і ми перебуваємо на дуже хорошому шляху в цьому", - заявив Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що успіх України як сильної, незалежної країни є найкращою відповіддю агресії, яку продовжує чинити Росія проти України.

Блінкен запевнив, що прихильність США і десятків країн світу допомозі Україні триває.

Нагадаємо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня проходитиме саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

На саміті НАТО президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден проведуть окремо двосторонні переговори.

За матеріалами ЗМІ