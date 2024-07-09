"Підтримати"
Тренди:
Новини
На момент ракетного удару в Охматдиті перебувало 627 хворих дітей
Зрадники отримають по заслугах - затримано агентів ворога
На саміті НАТО Україну до альянсу не запросять, але допомогу очікувати варто
Чи вітають українці появу великої трудової міграції
Результати антизахідної риторики Грузії: вступ до ЄС фактично призупинено
Масована ракетна атака по Україні напередодні саміту НАТО - чи світ не бачить?
Сім'ю заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла вдалося вивезти з окупованого Криму
До влади у Великій Британії прийшли люди, які побували у Україні після російського вторгнення
Українців попереджають про нові шахрайські схеми - тепер з банківськими картками
В Україні зібрано вже понад три мільйони тонн зерна
Ріші Сунак визнав свою відповідальність за поразку консерваторів на досторокових виборах
Британські інвестори можуть покинути Грузію: вже призупинена частина важливих угод
У Києві показали повернене в Україну "Скіфське золото"
В Україні можуть заборонити використання одноразового пластикового посуду
У Європейській раді відреагували на поїздку Орбана до Москви після візиту в Україну
Всі новини
Політика / США / Головні новини

На саміті НАТО Україну до альянсу не запросять, але допомогу очікувати варто

23:23, 09 лип 2024
3
Версія для друку

 

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 9 липня, прибув до Вашингтона, де сьогодні розпочинається 75-й саміт НАТО.

Президент виступить із промовою в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Очікується, що НАТО не запрошуватиме Україну стати членом цього року. Водночас за попередніми даними у спільному комюніке йтиметься,  що шлях України до членства є «незворотним». При цьому США вимагали внести фразу про обов’язковість антикорупційних реформ на цьому шляху.

Саміт НАТО у Вашингтоні ще більше зміцнить зв'язки України з Альянсом і надасть сильний пакет допомоги для України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми виконали велику роботу в останні тижні й останні місяці, і я думаю, ви побачите дуже сильний пакет із цього саміту для України. У ширшому сенсі ми тісно співпрацювали, щоб, у міру просування справи, Україна мала, що їй потрібно, щоб сильніше встати на ноги, у військовому, економічному, демократичному плані, і ми перебуваємо на дуже хорошому шляху в цьому", - заявив Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що успіх України як сильної, незалежної країни є найкращою відповіддю агресії, яку продовжує чинити Росія проти України.

Блінкен запевнив, що прихильність США і десятків країн світу допомозі Україні триває.

Нагадаємо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня проходитиме саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

На саміті НАТО президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден проведуть окремо двосторонні переговори.

За матеріалами ЗМІ


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще