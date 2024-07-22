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Байден зробив заяву щодо свого президентства

21:40, 22 лип 2024
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Американський лідер Джо Байден не піде достроково у відставку й залишатиметься президентом до завершення свого терміну. Про це політик заявив у X в понеділок, 22 липня.

"Ми Сполучені Штати Америки - немає нічого, що ми не можемо зробити, якщо робимо це разом", - написав Байден.

Президент США зазначив, що "ми просто повинні пам'ятати, хто ми є".

"Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму це робити сьогодні, завтра та кожного дня, коли я маю честь бути вашим президентом", - наголосив Байден.

Нагадаємо, 21 липня Байден заявив, що знімається з виборів. Це сталось після тиску з боку демократів після провальних дебатів з кандидатом в президенти від Республіканської партії США Дональдом Трампом.

У своєму зверненні Байден запропонував як кандидата від демократів на посаду президента віцепрезидента Камалу Гарріс. Після цього деякі республіканці закликали Байдена піти у відставку.

Джерело: Кореспондент


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