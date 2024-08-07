Підписано закон про поновлення офіцерів у військовому званні під час воєнного стану

Президент України підписав закон, що дозволяє поновлювати офіцерів у військовому званні під час воєнного стану. Поновлення відбуватиметься незалежно від штатної посади за умови позитивної атестації.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає, що під час дії воєнного стану, офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №9316.

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться в картці законопроєкту.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні "Голос України".

Відповідно до законопроєкту, під час дії воєнного стану офіцери, позбавлені військового звання у дисциплінарному порядку, поновлюються в колишньому військовому званні незалежно від штатної посади, яку вони займають за умови позитивної атестації, наказами начальників у підпорядкування яких вони проходять діючу військову службу або прирівняних до них осіб і вище.

У разі відсутності такої посадової особи (внаслідок розформування, ліквідації органу військового управління тощо) наказ видається вищою посадовою особою, яка має право видавати накази по особовому складу.

"До поновлення офіцера в колишньому військовому званні та присвоєння йому чергового звання повторне позбавлення військового звання не допускається."Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання", - йдеться в документі.

Нагадаємо, зазначений законопроєкт було ухвалено на засіданні ВР 16 липня.