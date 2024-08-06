Президентка Грузії закликала голову "Грузинської мрії" пояснити свою політичну позицію

Саломе Зурабішвілі закликає Бідзіну Іванішвілі пояснити позицію щодо відхилення від прозахідного курсу. Президентка звинувачує владу у виконанні замовлення Іванішвілі та ізоляції країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі викликає на відкриті дебати мільярдера, засновника та почесного голову "Грузинської мрії" Бідзіну Іванішвілі, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Ніхто не може зрозуміти, де він, чого хоче, чому хоче і що він робить із цією країною. Він повинен пояснити "деякі позиції". Нехай приходить на дебати, якщо вважає себе і вважається, що він головний правитель. Я перша особа держави, хай прийде та розберемося на дебатах", — заявила Зурабішвілі на прес-конференції.

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Зурабішвілі стверджувала, партія влади виконала замовлення Іванішвілі, звернувши з прозахідного шляху та ізолювавши країну:

"Пан Іванішвілі ніяк не відреагував на це перед своїм суспільством, нічого не сказав, нічого не пояснив — чому уряд, який, як ми знаємо, є лише виконавцем, відхилився від нашого курсу — завдав такої шкоди країні. Ізольувало країну. Це послабило країну…

Ви пам'ятаєте, що діялося в дні набуття статусу, як усі один одного вітали, як усі були задоволені та веселі. І все це було розтоптано заради того, щоб запровадити якийсь безглуздий та непотрібний закон (про іноагентів — "Про прозорість іноземного впливу"). Чому? — Комусь він це пояснив?".