Данія припинила військове співробітництво з Грузією через відмову від євроатлантичного шляху

Данія призупинила чотирирічну військову співпрацю з Грузією, бюджет якої становив приблизно 71,5 мільйона данських крон (майже 10 млн євро).

Про це стало відомо з листа МЗС Данії, який було надіслано депутатці від опозиції Теоні Акубардіа у відповідь на її запитання, передає Грузия Online.

Зазначається, що відповідно до рішення Ради Євросоюзу в червні 2024 року, а також після припинення допомоги Грузії Фонду миру Євросоюзу, Данія вирішила розглянути можливість повного перегляду двосторонньої допомоги уряду Грузії.

У листі МЗС наголошується, що поки триває перевірка, Данія призупинить заплановані заходи та нову програмну підтримку уряду Грузії.

Данія закликає уряд Грузії повернутися на євроатлантичний шлях і дотримуватися порядку денного реформ ЄС, що є основою міцних двосторонніх зв'язків між Данією та Грузією.

Більшість населення Грузії (63%) вважає, що країна розвивається в неправильному напрямку, а 37% - у правильному.

Нагадаємо, в Україні проти російського агресора воюють сотні грузинських добровольців. Днями загинув грузинський боєць Бондо Гагнідзе. 47-річний Гагнідзе приєднався до українських сил одразу після початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року, і був зарахований до лав 67-ї бригади.

За наявною інформацією, Бондо Гагнідзе був смертельно поранений кулею під час масової атаки російських військ у Луганській області. Побратими військового кажуть, що наразі не вдалося винести його тіло з поля бою. Бондо Гагнідзе став 69-м грузинським бійцем, який загинув на війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення.