Вірменія починає розуміти, з ким її безпека надійніше

Вірменія починає спільні військові навчання з військовими підрозділами Сполучених Штатів Америки. Ці спільні навчання відбуваються на тлі суттєвого погіршення відносин з Росією після перемоги Азербайджану у війні за Нагірний Карабах. Про це повідомляє AP.

На думку видання, відповідні навчання підтверджують бажання вірменського керівництва налагодити тісніші зв'язки зі Сполученими Штатами та колективним Заходом, оскільки Росія виявилася поганим союзником з непередбачуваними кроками щодо підтримки проти Азербайджану.

Видання цитує слова міністра оборони Вірменії, який зазначає, що навчання “Eagle Partner” спрямовані на підвищення оперативної злагодженості підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях. Треба зазначити, що миротворчі сили, які сформовані у Вірменії, дійсно співпрацюють з військовослужбовцями США у відповідних міжнародних миротворчих місіях. Навчання заплановані до 24 липня.

Видання наголошує, що після розпаду Радянського Союзу Вірменія та Росія були у тісному економічному та загальнополітичному союзі. У Вірменії розміщена російська військова база, а формально Вірменія до цього часу є учасником пострадянського воєнного альянсу, який створений Російською Федерацією. Після того як Азербайджан минулого року реалізував з мінімальними витратами ресурсів та живої сили відбиття території під назвою Нагірний Карабах, що раніше була під контролем Вірменії, Азербайджан суттєво знизив рівень взаємовідносин з Росією. Як очікувалося, Росія мала б виступити гарантом збереження наявних територій під контролем вірменської влади навіть після тридцятирічного правління у бунтівному регіоні, який раніше належав Азербайджану. Наразі Вірменія заморозила участь у безпековому альянсі, який контролює Москва, та скасувала участь у спільних військових навчаннях, водночас ініціюючи такі навчання з силами оборони західних країн.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Москва неодноразово не виправдовувала довіру Вірменії. Саме тому Єреван починає орієнтуватися на інший вектор зовнішнього розвитку та співпраці, зокрема в налагодженні тісних зв'язків зі Сполученими Штатами, Францією, Індією та Грузією.

Джерело ZN,UA