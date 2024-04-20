Допомога від США - голосування відбулося на користь України

Україну підтримали 210 демократів (майже всі) і 100 республіканців --- майже половина!

Проти окремого законопроєкту 8035, підготовленого командою спікера в Майка Джонсона, проголосували 112, один конгресмен утримався.

Сьогодні, 20 квітня, Палата представників Конгресу США, відкинувши пропоновані антиукраїнські правки проголосувала за надання 60 млрд доларів допомоги Україні. Тепер слово за Сенатом. Президент Джозеф Байден раніше сказав, що підпише документ за умови прийняття його Конгресом.

Після історичного голосування в Конгресі підняли українські прапори.

Серед тих, хто був ви проти, особливо затятими були три жінки-конгресменки:

▪️Марджорі Тейлор Грін пропонувала "зменшити кожну суму в цьому законі до нуля";

▪️Вікторія Спартц, уродженка Чернігівщини, пропонувала заборонити виділяти Україні зброю безпосередньою зі складів армії США;

▪️Кет Каммак хотіла скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною

За матеріалами ЗМІ