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Україна створює сіру зону у прикордонні с РФ: гуманітарні коридори та евакуація
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Україна створює сіру зону у прикордонні с РФ: гуманітарні коридори та евакуація

00:38, 15 сер 2024
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Україна має намір відкрити гуманітарні коридори між Сумською областю та Курською областю країни-агресора Росії для евакуації цивільних в боки від кордону. Головна мета Сил Оборони України – створення зони безпеки на території РФ, яка прилягає до території України і захист українського прикордоння.

Про це 14 серпня після наради у Зеленського щодо стабілізаційних заходів у Курській області повідомила у Telegram Ірина Верещук.

У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується, зазначила віце-прем'єрка.

Тому силами наших військових планується:

Проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони.

Відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України.

Допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Зараз проводиться відповідна підготовка та консультації.


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