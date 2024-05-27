"Підтримати"
Тренди:
Новини
Гадюка зі Львівщини приїхала до Києва під капотом машини
У Харкові рятувальники завершили пошук тіл загиблих після удару по"Епіцентру"
У колонії на Полтавщині катували в'язнів - розслідування
Одеського воєнкома повторно затримали у момент виходу з СІЗО
У Гвінеї через зсув грунту загинули понад дві тисячі людей
Фатальні кроки Грузії: влада копіює Росію: парлдамент подолав вето щодо закону про іноагентів
Як зробити ексклюзивну каву Бічерін по-Туринськи
Інклюзивність і безбар'єрність: реальне чи тільки бажане?
У скільки обходиться країні мобілізація
Рада нарешті створила ТСК для розслідування провалів у будівництві фортифікацій
Звичайний фашизм: росія будує фільтраційні установи для українців під видом піонерських таборів
Захоплення дронами не повинно зменшувати проблему необхідності ракет далекого бою
Видавництву - субсидії, дітям - сертифікати на книжки
Зрадник, який скоригував ракетний удар на Яворівський полігон, отримав 15 років тюрми
Міненерго роздумує, яким зробити тариф - щоб населення було в змозі платити
Всі новини
Війна / Влада / Головні новини

Рада нарешті створила ТСК для розслідування провалів у будівництві фортифікацій

13:03, 27 травень 2024
4
Версія для друку

 

Для того, щоб добитися створення ТСК, опозиції прийшлося навіть блокувати трибуну ВР. Спікер ВР Стефанчук відмовлявся ставити питання на голосування й прийшлося йому детально пояснювати, до чого призведе цей саботаж. 

Врешті, Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За проєкт постанови №11282 проголосували 277 народних депутатів. Головою комісії призначили депутата від «Слуги Народу» Миколу Задорожнього.

Крім того, до складу увійшли вісім інших представників «Слуги Народу» та по одному представнику від усіх фракцій та груп Верховної Ради.

Завданнями нової ТСК називають вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська. Крім того, комісія має вивчити облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їхнє будівництво.

Нагадаємо, 21 квітня, засідання парламенту призупинили через те, що депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту законопроєкт про заборону УПЦ МП та питання створення ТСК щодо фортифікацій і дронів.

Джерело: Громадське


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще