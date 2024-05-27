Рада нарешті створила ТСК для розслідування провалів у будівництві фортифікацій

Для того, щоб добитися створення ТСК, опозиції прийшлося навіть блокувати трибуну ВР. Спікер ВР Стефанчук відмовлявся ставити питання на голосування й прийшлося йому детально пояснювати, до чого призведе цей саботаж.

Врешті, Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За проєкт постанови №11282 проголосували 277 народних депутатів. Головою комісії призначили депутата від «Слуги Народу» Миколу Задорожнього.

Крім того, до складу увійшли вісім інших представників «Слуги Народу» та по одному представнику від усіх фракцій та груп Верховної Ради.

Завданнями нової ТСК називають вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська. Крім того, комісія має вивчити облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їхнє будівництво.

Нагадаємо, 21 квітня, засідання парламенту призупинили через те, що депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту законопроєкт про заборону УПЦ МП та питання створення ТСК щодо фортифікацій і дронів.

Джерело: Громадське