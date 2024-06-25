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Спеціальний дозвіл для українців для в'їзду до Ізраїлю: кінець безвізового режиму?
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Спеціальний дозвіл для українців для в'їзду до Ізраїлю: кінець безвізового режиму?

17:13, 25 чер 2024
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Починаючи з 1 липня ті, хто хоче в'їхати до Ізраїлю, мають подати документи на отримання дозволу ETA-ILНадзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль змінює візову політику і вводить обмеження для українців, через що Україна «буде змушена відповісти». 

«З першого липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включаючи Україну, повинні подати документи на отримання дозволу ETA-IL на перебування до 90 днів… У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, зокрема паломників. У Києві розглядають специфіку цих електронних віз», – йдеться у повідомленні Посольства України в Ізраїлі у соцмережі Facebook. 

 Дипломатична установа зазначає, що останні дії Ізраїлю, такі як «обмеження українських біженців» та «відмова у в'їзді багатьом українцям», напружили стосунки, а остання вимога «завершує безвізовий режим».

«Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну, яка залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем для обговорення та перемовин щодо змін у політику подорожей на користь обох країн», – зазначили у посольстві.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ізраїль так і не надав українцям, які вимушено залишили батьківщину, статус тимчасового захисту, як це зробили в інших країнах. За словами Посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, Ізраїль, в першу чергу, піклується не про біженців, а про репатріантів.

Джерело: ZN,UA


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