Уряд США заборонив використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського"

Уряд США запровадив повну заборону на використання антивірусного програмного забезпечення (ПЗ) «Лабораторії Касперського» через ймовірний вплив російського уряду на нього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

«Міністерство торгівлі США оголосило у четвер, що адміністрація Байдена видає повну заборону на використання підтримуваного РФ програмного забезпечення кібербезпеки у Сполучених Штатах через передбачувані операції впливу російського уряду на це програмне забезпечення», - йдеться у повідомленні.

Згідно з російським законодавством, уряд має повний доступ до систем «Лабораторії Касперського» і, отже, доступ до даних усіх своїх клієнтів, заявили офіційні особи США.

«Росія показала, що у неї є можливості, і навіть більше того, намір використовувати російські компанії, такі як «Касперський», для збору та використання особистої інформації американців», - сказала журналістам міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Вона додала, що тепер Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі повністю заборонить ПЗ «Касперського».

«Програмне забезпечення компанії викликає стурбованість уряду США щонайменше з 2017 року через ймовірний вплив на нього російського уряду», - зазначається у повідомленні.

Після 20 липня «Касперський» не зможе укладати нові угоди в США відповідно до заборони. Існуючі клієнти матимуть доступ до програмного забезпечення до 29 вересня, але після цього «Касперський» не зможе надавати оновлення безпеки. Програмні послуги будуть «деградувати».

Раймондо закликала американців та американські компанії «негайно припинити» використання цього ПЗ, але заявила, що ті, хто продовжує користуватися наявними продуктами «Касперського», не порушують закон.

Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) внесла російську компанію, яка розробляє антивірусні комп'ютерні програми - «Лабораторію Касперського» - до списку компаній, що загрожують національній безпеці країни. Вважається, що компанія пов'язана з російськими спецслужбами.