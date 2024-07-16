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Президентка Грузії звернулася до суду щодо неконституційності закону про іноагентів

11:05, 16 лип 2024
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подає позов до Конституційного суду, щоб оскаржити закон про іноземних агентів як неконституційний і вимагати його призупинення та скасування.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сьогодні вносить до Конституційного суду позов щодо закону про іноагентів ("Про прозорість іноземного впливу"), передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

"Вказаний закон є неконституційним, він суперечить статті 78 Конституції Грузії. У позові заперечується також низка норм закону, які порушують основні права, гарантовані Конституцією. Президент вимагає призупинити дію закону та остаточно його скасувати", - заявив парламентський секретар президента Георгій Мсхіладзе.

У "Грузинській мрії" у відповідь на дії Зурабішвілі заявили, що вона "представляє радикальне угруповання, яке є ворогами і зрадниками країни, кероване чужою країною, іншою силою".

Стаття 78 Конституції Грузії – Інтеграція до європейських та євроатлантичних структур: Конституційним органам в межах своїх повноважень вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до Європейського союзу та Організації Північноатлантичного договору. Але цим законом влада, фактично, закрила Грузії просування в ЄС.


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