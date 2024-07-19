Європарламент проголосував за переобрання Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії. Вона пробуде на посаді ще пʼять років, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 євродепутат. Проти були 284, а 15 утрималися. Її переобрання на наступний термін принесе полегшення багатьом столицям ЄС, які хотіли надалі бачити фон дер Ляєн у Брюсселі на тлі політичної невизначеності в деяких країнах-членах, війни в Україні та занепокоєння щодо можливого впливу майбутніх виборів у США, додає видання.

Правоцентристська "Європейська народна партія", лівоцентристські соціалісти та демократи, а також ліберальна "Відновити Європу" заявляли про свою підтримку фон дер Ляєн. Група Зелених також говорила, що голосуватиме за чинну президентку Єврокомісії.

Раніше The Guardian писало, що фон дер Ляєн повинна залишитись на посаді голови Єврокомісії. За словами Пола Тейлора, старшого наукового співробітника Центру європейської політики, її призначення не хотіли б побачити російський диктатор Владімір Путін, лідер КНР Сі Цзіньпін і кандидат у президенти США Дональд Трамп.

Нагадаємо, під час свого виступу у Європарламенті 18 липня президентка Єврокомісії розкритикувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його візит до Москви. Фон дер Ляєн назвала його «місією умиротворення».

Джерело: ZN,UA