Екс-розвідника Романа Червінського нарешті випустили на волю під заставу

Суд у справі колишнього військовослужбовця Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Романа Червінського надав можливість підозрюваному вийти на волю під заставу у дев'ять млн грн, повідомив адвокат Костянтин Глоба.

За інформацією Глоби, рішення ухвалив апеляційний суду Кропивницького, призначивши заставу у 9,2 млн грн. Крім того, 27 народних депутатів та окремо 51 людина виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Романа Червінського звинувачують у неузгоджених діях із Службою безпеки України під час спецоперації з вербування російського пілота. Відповідно до обвинувачення, росіяни отримали від Червінського інформацію про аеродром «Канатове» у Кропивницькому районі, по якому росіяни завдали удару 23 липня 2022 року. Тоді загинули троє людей, 19 зазнали поранень.

Натомість Роман Червінський заявляє, що операцію загалом проводило СБУ, а справа проти нього – сфабрикована з політичних мотивів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року СБУ затримала Червінського та повідомила про підозру за перевищення службових повноважень у ході "спецоперації" з викрадення російського літака. У результаті операції, яку, за даними правоохоронців, Червінський ініціював у липні 2022 року, Росія обстріляла ракетами аеродром "Канатове" у Кіровоградській області – Тоді загинули троє людей, 19 зазнали поранень, було знищено 2 літака-винищувача.

В серпні минулого року Червінському оголосили нову підозру в заволодінні $100 тис. Він нібито вимагав гроші, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

З квітня 2023 Червінський знаходився під вартою без альтернативи застави і без доведених обвинувачень. Деякі джерела стверджують, що Червінський вже вийшов зі стін СІЗО. Заставу внесли небайдужі громадяни і друзі Романа Червінського і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Джерело: ZN,UA